Attento Milan: l'Atletico Madrid spinge per Gyokeres

Il Milan rinforzerà l'attacco la prossima estate e intorno al futuro di Olivier Giroud ruotano le strategie da seguire chi e quanti centravanti serviranno per completare il reparto.



La lista di giocatori seguiti è lunga e ricca, da Joshua Zirkzee a Benjamin Sesko e Jonathan David, ma sull'elenco dei profili accostati ai rossoneri è finito anche Viktor Gyokeres, centravanti da 36 gol in 39 presenze complessive con lo Sporting.



INSIDIA ATLETICO - Il Milan, però, per lo svedese deve fare i conti con una folta concorrenza, in particolare deve guardarsi dall'Atletico Madrid. Stando ad As, i colchoneros nelle scorse settimane hanno contattato il club di Lisbona per chiedere informazioni su Gyokeres, ricevendo una risposta netta: per acquistare il suo cartellino in estate serviranno non meno di 90 milioni di euro.



IL PIANO DELL'ATLETICO - Una cifra importantissima che frena le pretendenti, ma l'Atletico ha una strategia per tentare l'assalto. Tutto dipende dalle cessioni, perché il reparto ad oggi è affollato con Morata, Griezmann, Depay e Angel Correa. La prima dovrebbe essere proprio quella dell'argentino, ma sarebbe importante piazzare anche Joao Felix, attualmente in prestito al Barcellona. Con queste due uscite, la società madrilena avrebbe le risorse necessarie per provare il colpo Gyokeres.