Alvaro Morata è sulla lista del Milan, uno dei profili monitorati con più attenzione per quanto riguarda il ruolo di 9, ma le insidie non mancano. Non solo per le richieste dell'Atletico Madrid, ma anche per la pericolosa concorrenza dall'Arabia Saudita.



NUOVO AFFONDO - Morata ha già rifiutato una prima offerta da 120 milioni di euro netti in tre anni dall'Al-Tawwon, ora però è pronta una nuova offensiva: secondo indiscrezioni rilanciate da Relevo, l'Al-Ettifaq è disposto a presentare una proposta anche migliore per regalare un centravanti di caratura internazionale al nuovo allenatore, Steven Gerrard.