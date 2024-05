Attento Milan: il Feyenoord segue Simic

Un anno da incorniciare per: l'esordio con la Prima squadra delcontro il Monza, bagnato anche dal primo gol tra i grandi, la finale di UEFA Youth League con la Primavera e l'inserimento tra i pre-convocati della nazionale maggiore della Serbia per EURO 2024. Ma il futuro resta ancora da scrivere per il difensore centrale classe 2005.Il suo, ancora non da grande,e se è vero che i rossoneri hanno avviato i contatti per il rinnovo, nel frattempo aumentano gli interessamenti per Simic: ci ha pensato il Torino, lo hanno seguito anche diversi club in, ora una nuova insidia arriva dall'Olanda.

- Secondo quanto riferito da Relevo, ilsegue con interesse Simic, un gradimento che potrebbe tramutarsi in un assalto concreto la prossima estate.- In questa stagione Simic ha collezionato 4 presenze e un gol in Serie A, con la Prima squadra anche 2 partite in Coppa Italia. Con la Primavera, 19 presenze in campionato con un gol, 9 apparizioni in UEFA Youth League.