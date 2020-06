Il Paris Saint-Germain è alla ricerca dell'erede di Thiago Silva, che lascerà i parigini a parametro zero. Come scrive le10sport.com, tra i candidati per raccogliere l'eredità del brasiliano c'è anche Alessio Romagnoli, capitano del Milan, oltre a Milenkovic, Koulibaly, Skriniar, Lucas Hernandez, Alaba e Jerome Boateng. Per i rossoneri, però, Romagnoli è incedibile.