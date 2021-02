Dai, ragionando logicamente nessuno si sarebbe sognato di pronosticare una sconfitta delcontro lo Spezia e una contemporanea convincente vittoria dell’contro laPer dire la verità le probabilità maggiori erano quelle di vedere ilallungare sull, l’occasione grossa sulla carta ce l’avevano Pioli e i suoi ragazzi.Presentarsi al derby allungando sulla squadra di, o comunque lasciando invariata la distanza di 2 punti, avrebbe consentito ai rossoneri di gestire meglio la partita buttando addosso ai nerazzurri la pressione di non poter assolutamente fallire la partita rischiando così di concedere aluna fuga che, a questo punto della stagione, poteva diventare davvero pericolosa.Ora la pressione si sposta sui rossoneri.dovrà gestire il doppio impegno, dovrà motivare la squadra che scenderà in campo ae contemporaneamente avere un occhio di riguardo per i giocatori che nelle sue scelte saranno i titolari nel derby di domenica pomeriggio.Vincere significherebbe dare ancora più continuità agli ultimi risultati ottenuti, riempire sempre di più il serbatoio dell’autostima e mandare i rossoneri a -4 in classifica creando il primo vero distacco dall’inizio dell’anno.Ormai sembra un ritornello banale,Lo so, praticamente lo dico di tutti i match, ma quando si gioca un campionato così equilibrato è normale che sia così.Ogni passo falso potrebbe far rientrare qualcuno nella lotta scudetto, la classifica è cortissima e la stagione ancora lunga. Ogni partita è delicata, ogni partita può essere un passo verso l’obiettivo e un’occasione per creare scompensi psicologici ai diretti avversari.Il Milan si gioca la possibilità di tornare in testa o, alla peggio, di non far si che l’Inter possa scappare.Conte arriva al derby con una squadra che sembra aver recepito tutte le sue idee.potrebbe ormai essere diventato l’arma in più e ad oggi il posto dicome titolare non è più così sicuro ed assicurato come lo sarebbe stato un mese fa.Il danese sta giocando bene e, non lo possiamo dimenticare, ha risolto l’ultima stracittadina con un colpo da maestro dei suoi. E’ cambiata molto l’Inter dal derby d’andata. La filosofia del pressing alto a tutto campo che il tecnico nerazzurro aveva adottato a inizio anno ha lasciato spazio a un atteggiamento più prudente., si espone meno ai contrattacchi degli avversari e prova a sorprenderli con ripartenze in campo aperto in cuidiventano devastanti.Con la Lazio e contro la Juve in campionato si è visto come l’Inter possa fare male a chiunque se lasciata libera di poter sfruttare le ripartenze. Sarà interessante capire come i rossoneri si avvicineranno alla partita di domenica.Pioli non ha mai, fino ad oggi, rinunciato a far giocare i suoi.Il dubbio che mi pongo è se l’allenatore rossonero userà un piano B, se deciderà di adeguarsi all’Inter o se proverà ad aggredirla da subito per farle male.i, in gioco c’è una posta troppo alta per non studiare ogni possibile mossa dell’avversario e preparane le eventuali contromisure.Dopo tanti anni è un derby che vale la testa della classifica e nulla, da entrambe le parti, può essere lasciato al caso.