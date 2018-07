Ieri Mattia Caldara ha sostenuto le visite mediche per la Juventus, pronto a iniziare questa avventura in bianconero dopo un anno e mezzo all'Atalanta. Il restyling difensivo, però, non è ancora finito per i bianconeri: piacciono Godin e Boateng, si seguono de Ligt e Mustafi, ma, come scrive il Corriere dello Sport, non si molla neanche Romagnoli, difensore del Milan, fresco di rinnovo, che piace anche allo United.