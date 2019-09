In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’,su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roger Torelló, del quotidiano catalano Mundo Deportivo: "Sono un paio di settimane che stiamo raccontando e scrivendo dell'interesse del Barcellona per Fabián Ruiz, risalente già dalla scorsa stagione. Il centrocampista del Napoli è un profilo che piace molto alla dirigenza blaugrana. Ecco, anche per questo Abidal era a Lecce, ieri, per vedere la partita tra il Lecce ed il Napoli. Ha preso nota della sua ottima prestazione. La missione di Abidal, però, non riguardava soltanto Fabián. Dato che durante la scorsa estate ha provato a prendere De Ligt, senza riuscire nell'affare, il Barça sta prendendo nota anche su Koulibaly, che è un centrale che interessa molto. D'altronde, il tempo passa anche per lo stesso Piqué e necessiterà di un erede che garantisca un ottimo livello".