Svela il Corriere dello Sport di un patto interno dello spogliatoio dell'Inter per soffiare il secondo posto al Napoli: "A volte, possono bastare 3 giorni per ribaltare l’orizzonte. Così, se domenica sera, dopo la sconfitta con la Lazio, la Champions, per l’Inter, era tornata pesantemente in discussione, mercoledì sera, invece, tutto si è risistemato. Merito del successo in casa del Genoa, ma anche dell’inatteso capitombolo della Lazio in casa della Spal e della netta frenata del Milan, incapace di battere in casa l’Udinese. Adesso, addirittura, non appare irraggiungibile neppure il secondo posto. Il Napoli è ancora distante 7 lunghezze, ma alla penultima giornata ci sarà lo scontro diretto al San Paolo. L’aggancio o il sorpasso restano molto complicati, anche alla luce di un calendario che sicuramente è più favorevole ad Ancelotti piuttosto che a Spalletti, ma tanto vale provarci finché c’è un margine di speranza. Ed è esattamente ciò che ha in mente l’Inter. Peraltro, con un’arma in più da sfruttare. E allora avanti così fino al termine della stagione, da concludere con la conferma del posto in Champions: una sorta di patto stretto tra il resto dello spogliatoio e, appunto, Maurito".