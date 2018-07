Attenta Lazio, ti soffiano il tuo obiettivo in difesa. La società biancoceleste sta studiando la situazione Astori, il Sassuolo resiste e Squinzi non molla, tanto che, per il sostituto di de Vrij, Tare sta vagliando anche altri nomi sul tavolo. Dopo la trattativa per Berisha, l'asse con il Salisburgo è caldo. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe anche quello del difensore del club austriaco Caleta-Car, che potrebbe arrivare nella Capitale in ogni caso.



CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Berisha: la Lazio sta sondando il calciomercato, ha bisogno di alcune alternative pronte, anche in caso di partenze possibili, come quella di Wallace o Bastos. Arrivare a Caleta-Car non sarà semplice, anche perché dalla Spagna rilanciano: c'è la fila per il giocatore. Come riportato dal Mundo Deportivo infatti sul croato ci sarebbe anche l’interessamento del Siviglia, che avrebbe individuato nel giocatore ventunenne il perfetto sostituto di Lenglet, concupito dal Barcellona.