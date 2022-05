IL TABELLINO

. Bastava leggermi per capirlo, bastava leggermi per saperlo. Poi che c’entri il fato o solo la buona sorte è puramente secondario.(il sacchismo è stato totalmente rinnegato a vantaggio del catenaccio e del contropiede), diventa l’allenatore che ha messo le mani su quattro Champions, più di tutti gli allenatori della storia.che ha salvato la partita almeno in cinque occasioni, diventando il protagonista della serata. Certamente più diche ha fatto il gol (59’), certamente più diche ne aveva segnato uno, in fuorigioco, alla fine del primo tempo (43’).Ora naturalmente tutti diranno che Ancelotti è un mago e che il Real ha vinto per merito dell’allenatore.. Io so che allenare il Realnon è come allenare il Napoli e l’Everton. E quando Ancelotti è sceso di caratura, ha rimediato figure barbine. Senza contare l’esonero al Bayern Monaco che fece emergere un limite non da lui: il cattivo rapporto con i senatori della squadra.Certo non sarà questo il tempo dell’analisi, ma della beatificazione, già cominciata, ieri notte, senza il minimo atteggiamento critico.(lo è sempre stato poco e certamente non lo è più). Come tutte le vittorie e, soprattutto tutte le sconfitte, si devono accettare, ma il percorso del Real è stato controverso e fortunoso.. Il Liverpool ha dominato la partita, colpito un palo interno con, creato e tirato da ogni dove. Purtroppo per gli inglesi e per fortuna dei madridisti,, dimostrandolo dall’inizio alla fine.Il Liverpool ha preso possesso del campo e ha spinto ad altissima intensità. Primaè sceso a destra e ha messo in mezzo perche, nonostante avesse preso Courtois in controtempo, si è visto bloccare il tiro a terra (15’). Poi, il portiere del Madrid ha parato sue ancora su. Infine (20’) ha deviato di un niente il destro didopo che l’attaccante aveva fatto fuori due avversari. La palla ha toccato il palo interno, ha sfiorato la schiena del portiere e poi è finita fuori. Grande intervento e gigantesca protezione del dio del pallone a cui Ancelotti deve essere devoto più di qualsiasi altro.Di nuovo il tempo per un tentativo di(testa), parato da Courtois e, sul far della sera (43’) della prima frazione, ecco il morso velenoso del cobra.: sul primo affondo del centravanti francese e, quando segna, perché è posizionato oltre Van Dijk, il portiere è fuori dai pali e c’è un unico difensore (Konaté) tra lui e la porta. Giusta la sentenza. Un lampo, ma sufficiente per confermare quale sarà il tema della gara. A parità di spartito (4-3-3 da una parte e dall’altra),Nel secondo tempo il ritmo cala e, nonostante la palla ce l’abbiano sempre i Reds, il Real approfitta degli spazi (squadre lunghe) per far annusare l’odore della ripartenza in campo lungo. Così, se Alexander-Arnold (54’) mette in mezzo un cross che Courtois devia con i pugni,. Lo spigolare il massimo dal minimo. Il Liverpool è colpito, ma non stordito e in tre circostanze, dal 63’ all’81 distilla la possibilità del sorpasso. Ma è sempread opporsi con bravura quasi sublime. Comincia su Salah, due volte: prima devia un tiro a giro destinato nel sacco, poi sventa la minaccia a ridosso del palo di sinistra su assist di(entrato al 65’ per Luis Diaz) per l’egiziano. Ma è sull’ultima occasione che sfoggia il meglio di sé.. E’ così che il Real, alla fine, spreca anche un paio di contropiede (uno mancato da Benzema e l’altro da Ceballos, sostituto di Modric) per raddoppiare. Il 2-0 non arriva.. Si dice che questo sia il calcio. Sarà.Marcatori: 14' st Vinicius Jr (R).Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson (32' st Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (32' st Firmino), Salah, Mané, Luis Diaz (20' st Diogo Jota). A disp.: Kelleher, Milner, Keita, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, Matip, Elliott. All.: KloppReal Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric (45' st Ceballos), Casemiro, Kroos; Valverde (40' st Camavinga), Benzema, Vinicius Jr (48' st Rodrygo). A disp.: Lunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Isco, Mariano Diaz. All.: AncelottiArbitro: C. Turpin (Francia)Ammoniti: Fabinho (L)