Alta tensione a Monaco di Baviera prima della gara di Nations League di questa sera tra Germania e Inghilterra, valida per la seconda giornata del gruppo 3, lo stesso dell'Italia. Come riportato dalla stampa inglese, otto ultrà dei Tre Leoni sono stati arrestati dalla polizia locale, tre dei quali per aver fatto il saluto nazista, mentre un altro dovrà rispondere di danni stimati in almeno 2000 euro dopo aver lanciato un razzo nella sua stanza d'albergo. Altri quattro invece sono stati arrestati per rissa, resistenza e offesa a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.