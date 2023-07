Brutto episodio quello che ha coinvolto il giocatori del Velez Sarsfield, squadra del campionato argentino, coinvolta in un'aggressione da parte dei tifosi. Come riportato da diversi media argentini, dopo il match perso contro l'Huracan la squadra è stata presa d'assalto da un gruppo di tifosi imbufaliti, che hanno aggredito verbalmente e fisicamente alcuni giocatori. Attimi di follia senza senso, che sono sfociati anche in calci e pugni all'indirizzo delle auto dei giocatori.



PRESTIANNI VERSO LA CESSIONE - Gli stessi media argentini, riferiscono di un generale malcontento da parte di diversi elementi della rosa, che si tradurrebbe addirittura in alcune richieste di cessione. Tra i giocatori intenzionati a partire c'è Gianluca Prestianni, ala destra classe 2006, che possiede il passaporto italiano e argentino e nei mesi scorsi era stato accostato anche a diverse squadre di Serie A e dei maggiori campionati europei.