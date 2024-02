Aubameyang fa la storia dell'Europa League: 30 gol come Falcao ma arriva Lukaku... la classifica dei bomber

Tra i tanti gol del giovedì di Europa League ce n'è stato uno a suo modo storico. Lo ha segnato Pierre-Emerick Aubameyang per il Marsiglia e per gli almanacchi: si tratta infatti del suo 30esimo gol nella competizione, quello che lo porta in vetta alla speciale classifica dei marcatori del secondo trofeo europeo per club. L'ex Milan ha appaiato le reti di un altro mostro sacro dell'Europa League, Radamel Falcao. Nella graduatoria sono presenti bomber del presente e del passato, sorprese e... anche un centrocampista.



Di seguito la classifica dei cannonieri della storia dell'Europa League