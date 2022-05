Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante classe 1989 di proprietà del Barcellona, potrebbe lasciare la Catalogna nel corso della prossima estate. Il nativo di Laval, infatti, potrebbe non vivere positivamente la concorrenza di Robert Lewandowski, nel caso in cui il numero 9 polacco diventasse un attaccante dei Blaugrana. Lo riporta AS.