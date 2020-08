. L'attaccante gabonese dell'l è tornato sì in Italia, ma per trascorrere un po' di tempo con i fratelli Willy e Catilina (che vivono nel Belpaese) e, con Aubameyang in campo anche l'ex Bari, Milan e Sampdoria Vitali Kutuzov (che ha pubblicato la foto sui propri social) e alcuni calciatori dilettanti della zona, tra cui Fabio Rizzo, Gigi Cozza e Daniel Mirone. Le maglie? Divise dei Gunners per la squadra dell'attaccante, portate direttamente da Pierre-Emerick stesso, casacche nere per gli avversari: e a fine partita, Aubameyang ha regalato maglie a tutti e pagato il campo.- Una nuova visita, l'ennesima che testimonia come il rapporto tra Aubameyang e l'Italia, soprattutto Milano, sia forte: per la famiglia (i fratelli appunto vivono in Italia), per i trascorsi in rossonero e per i tanti amici nel capoluogo lombardo. Non a caso, per lui si era ipotizzato il ritorno a Milan, ma sponda: Ausilio e Marotta lo ritenevano uno dei primi candidati in caso di passaggio dial, ma il tecnico Antonio Conte ha indicato altri profili come preferiti per l'eventuale sostituzione del Toro. E ora il futuro parla sempre più inglese: dopo mesi di tira e molla,, pronto a blindarlo e a farne il punto fermo della squadra.