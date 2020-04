, come quelli cui ha abituato in campo. Sono passate meno di due settimane da quell'emblematica reazione dia chi, durante una diretta Instagram con Boateng, gli chiedeva di rinnovare con l'. Un dribbling dovuto, visto che, che arrivato alla soglia dei 31 anni (li compirà il prossimo 18 giugno) vuole una nuova avventura che gli consenta di competere ai più alti livelli anche in Europa. Un desiderio personale ma non solo, a spingerlo l'intero movimento calcistico gabonese di cui è il massimo rappresentante ("Via dall'Arsenal per un club più ambizioso in Europa" il consiglio arrivato direttamente dal presidente della Federcalcio del Gabon). Al capolinea l'esperienza londinese dunque e per Aubameyang non mancano le soluzioni: in Premier League, conin allerta, ma anche e soprattutto lontano dall'Inghilterra.- La prima strada porta in Italia, a. I rossoneri avevano solo accarezzato l'idea di riportare a casa il gabonese sotto la gestione di, ora è l'altra sponda del Naviglio ad esercitare il richiamo., il profilo di Pierre-Emerick piace a Conte e a Marotta ed è stato valutato attentamente, specie come possibile colpo qualoracedesse alle lusinghe del Barcellona: d'altronde l'Arsenal non intende scostarsi troppo come valutazione dai, senza una grande cessione si tratterebbe di un'operazione difficile da sostenere.: piace all'Inter, ma arrivare a lui non è in cima alla lista delle priorità dell'estate di Marotta, che al momento si limita a tenersi informato a distanza.- Lautaro 'chiude' Aubameyang all'Inter, ma proprio al futuro dell'argentino si lega un'altra potenziale occasione per il centravanti dell'Arsenal: il. Non è un mistero infatti che proprio il gabonese sia uno dei nomi presi in considerazione da Bartomeu e Abidal come alternativa all'attaccante dell'Inter e l'evoluzione di alcune situazioni nelle ultime settimane può rilanciare la sua candidatura. Con un mercato che si annuncia 'meno ricco' per l'emergenza coronavirus, ilvissuto dai blaugrana e la volontà di riportare al Camp Nou, pagare anche la clausola rescissoria da 111 milioni di Lautaro potrebbe diventare un problema per la società catalana, come anche convincere l'Inter ad abbassare le proprie pretese o ad accettare contropartite: in questo senso, i 45 milioni necessari per Aubameyang abbatterebbero notevolmente le spese immediate, dando così al Barça più margine sull'affaire Neymar. Tutto ruota attorno a Lautaro, non solo per Inter e Barcellona ma anche per Aubameyang:@Albri_Fede90