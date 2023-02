Secondo quanto riportato da Le10sport.com, Chelsea e Los Angeles FC avrebbero raggiunto un accordo per l'acquisto da parte degli statunitensi dell'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. I Blues stanno cercando di tagliare i giocatori in esubero per recuperare un po' di milioni in chiave monte ingaggi e il gabonese è vicino a salutare con la formula del prestito.