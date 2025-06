Auckland City-Boca Juniors: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi delMatch cruciale per gli Xeneizes, che sperano ancora di chiudere al secondo posto nel gruppo C nonostante il solo punto conquistato finora: per farlo dovranno battere i neozelandesi (nessun punto e nessun goal realizzato, ma 16 incassati in due partite) e sperare che il Bayern Monaco batta il benfica nell'altra partita del raggruppamento.

: Auckland City-Boca Juniors: martedì 24 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN: DAZN: Garrow; Lagos, Mitchell, Boxall, Den Heijer, Bell; Zhou, Ilich; Yoo, Bevan, Zeb.. Posa.: Marchesin; Advincula, Rojo, Costa, Blanco; Battaglia, Belmonte; Zenon, Velasco, Palacios; Gimenez.. Russo.- La sfida tra Auckland City e Boca Juniors si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Auckland City-Boca Juniors sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Edoardo Testoni.