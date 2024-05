Audace Cerignola-Giugliano: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Audace Cerignola-Giugliano in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

Segui Audace Cerignola-Giugliano in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Protagoniste di un finale di stagione in risalita,si ritrovano contro nel primo turno della Fase a Gironi dei. Pugliesi che hanno chiuso settimi nel Girone C, campani ottavi in campionato e che dunque avranno l'obbligo di vincere se vorranno volare al secondo turno: in caso di parità al 90', infatti, a qualificarsi sarebbero i padroni di casa.Cerignola-Giugliano andrà in scena martedì 7 maggio 2024 allo stadio 'Monterisi' di Cerignola, con calcio d'inizio alle ore 20:30.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.