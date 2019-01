La Juve studia i suoi prospetti, sparsi in giro per l'Italia (e non solo) nelle scorse sessioni di mercato con l'obiettivo di chiarirne, almeno in buona parte, il futuro. In un certo senso si tratta di scommettere sul futuro di questi ragazzi, di decidere se potranno un giorno essere da Juve e se almeno un'opzione sul cartellino merita e deve essere mantenuta, onde evitare i brutti scherzi del mercato.