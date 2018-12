Emil Audero, portiere della Sampdoria, cresciuto nella Juve e passato da Venezia la scorsa stagione, parla a Tuttosport: "Come sta andando l'avventura a Genova? Molto bene. Qui si vive e si lavora bene. Sento la fiducia nei miei confronti, è un'esperienza importante. Prima a Venezia l'anno scorso, ora a Genova: due stagioni fondamentali per me".



SULLA JUVE - "Juve sempre nel cuore? Logico. Non vedo come potrebbe essere diversamente. Io ho fatto tutta la trafila nel vivaio bianconero, sono di Cumiana e ho giocato nella Juve per dieci anni, iniziando negli Esordienti. Mi piacerebbe un giorno tornare in bianconero. Non lo nascondo. Il futuro si costruisce nel presente. Adesso penso solo alla Samp. La sfida del 29 allo Stadium? Per me sarà una grande emozione".