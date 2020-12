Nella partita con il Torino, il migliore in campo per la Sampdoria è stato senza ombra di dubbio Emil Audero. L'estermo difensore doriano adesso sarà chiamato ad un'altra partita impegnativa, perché al Ferraris arriva il Milan: "Sicuramente il Milan aveva fatto vedere belle cose nel post lockdown. Una squadra che era in salute e proponeva un bel calcio. Forse non mi aspettavo che dopo dieci giornate fosse al primo posto, ma secondo me il Milan non è una novità" ha detto il portiere a Radio Sportiva. "Aveva fatto vedere cose interessanti anche la scorsa stagione e infatti sarà una partita difficile, tosta. Ma secondo me siamo una squadra che può dare del filo da torcere a chiunque".



Audero ha parlato pure della squadra che lo ha lanciato, ossia la Juve: "Essendo cresciuto nelle giovanili, diciamo che sono affezionato a quel mondo che mi ha costruito come uomo e come calciatore. Fa piacere rivedere quello che tra virgolette è stato un compagno che ho visto da lontano e più da più vicino nei panni di allenatore. Un allenatore che si è preso sicuramente dei rischi ma ha fatto vedere anche delle belle cose. Son contento per lui e penso che possa dare veramente tanto. Perché a livello di conoscenze è più che preparato" conclude.