Il portiere della Sampdoria, Emil Audero (promosso capitano dall'allenatore Stankovic) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mister ha deciso di accrescerne il valore dandomi la fascia. A gennaio ho ricevuto un'offerta (dal Nottingham Forest, ndr), ma non sarebbe stato giusto andarmene in questo modo. Sono qui da cinque anni, ho sempre detto quando le cose andavano bene che Genova è la città dove si sta meglio e anche ora le dimostrazioni di affetto della tifoseria non meriterebbero questa classifica. Ho pensato che dovessimo fare qualunque sforzo per aiutare il club a uscire da questa situazione".



"Gli stipendi? Il gesto dei giocatori è stato importante affinché non si aprissero scenari disastrosi. Il club ci ha chiesto di rinunciare alla mensilità di dicembre, è stato fatto quel che era meglio per i conti del club. Per me il futuro è la partita con la Salernitana. Stop. Non troverei comunque giusto parlare di un domani. La società stessa sa che la priorità è la salvezza. Ci basterebbe poco per ritrovare lo slancio, dobbiamo solo riuscire ad accenderci come dice Stankovic".