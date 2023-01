Tommaso Augello mette il timbro sul match tra Sassuolo e Sampdoria segnando il gol del 2 a 0. Se l'esecuzione è un sinistro preciso dal limite dell'area, a fare specie è la sua esultanza che mette in evidenza la sua seconda grande passione dopo il calcio: le freccette. Sport di cui Augello è un grande appassionato, tanto da aver dichiarato che in tempi di pandemia le sue giornate le riempiva proprio giocando a freccette con il fratello. Ed il gol del terzino della Sampdoria non arriva in un giorno qualunque, ma a poche ore dalla finale del World Darts Championship, che tra l'altro Tommaso Augello ha seguito con grande interesse. Nella serata di ieri, infatti, Michael Smith si rendeva partecipe di una storica vittoria ai danni di Michael Van Gerwen, guadagnandosi la leadership nel ranking mondiale. Augello segna e dedica il gol alle freccette. A confermare la provenienza della sua esultanza è lo stesso giocatore della Samp, che a fine primo tempo puntualizza: "Avevo promesso durante il commento Darts che in caso di gol avrei lanciato una freccetta. E' stato un gol bellissimo". Con quel tiro, come si dice in gergo, ha centrato il "cerchiolino rosso".