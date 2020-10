- oggi, auguri! - significa avere il modo di raccontare il percorso professionale e umano di un allenatore che ha attraversato il nostro calcio con signorilità ed eleganza, con una competenza mai sbattuta in faccia agli altri e - soprattutto - con una qualità che spesso fa difetto ai suoi colleghi (ognuno pensi all’allenatore che vuole), cioè il senso della misura., dietro ogni sua creazione - rimasta nella Storia o passata anche solo nella cronaca - c’è la sua mano. La mano ferma di un uomo che sa di calcio.Per rispondere a tutti quelli che non l'hanno mai considerato un vincente (pochi lo ricordano ma),. Prima e dopo, tanta roba. E’ stato pioniere all'estero prima che i nostri tecnici venissero apprezzati. Prima dei cinquant'anni - alla fine degli anni ’90 - aveva già allenato(una Coppa di Spagna l'ha pur vinta) e, subito dopo ha piazzato un quadriennio al Chelsea (quando venne esonerato arrivò proprio Mourinho). In veritàcome lo chiamavano in Inghilterra - ha allenato ovunque, Spagna, Inghilterra, Francia (biennio al Monaco, poi Nantes), persino la nazionale greca.. Squadre di fascia media (su tutte) e di vertice, comeall'inizio della carriera. Ha seminato molto, Ranieri. Ha sfiorato lo scudetto una sola volta, con la Roma. Alla guida della Juve è arrivato terzo, piazzamento che a Torino fa sempre storcere il naso.. Quest'anno - dopo una partita-fantasma contro la Juve e una scellerata sconfitta a Marassi col Benevento -. Da, fino al talentino danese; il materiale di qualità su cui lavorare è promettente.Non ha la pretesa di inventare ogni domenica il mondo e nemmeno quella di predicare il Verbo, è consapevole invece che fare bene il mestiere di allenatore significhi far rendere al meglio il materiale tecnico che si ha a disposizione. Ogni tanto ci riesce, ogni tanto no. Va così anche nella vita.: nei cinque top-campionati d'Europa tra gli allenatori di club il solo(Crystal Palace) ha una carta d’identità più consumata (l'ex Inter è del ’47, Ranieri del ’51). In Italia lo segue(62), di sette anni più giovane.Insomma: Ranieri fa una gara per conto suo e ha raggiunto da qualche anno (dopo l’impresa col Leicester) uno status che gli permette di uscire indenne anche da qualche passo falso (due anni fa).. Non lo sentirete mai arrovellarsi su principi tattici, non vi capiterà mai di vederlo mentre si lamenta di questo e di quello. Il calcio in fondo è una cosa semplice, la tranquillità con cui ne parla e lo tratta Ranieri ce ne dà conferma ogni giorno.