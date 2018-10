. Questa è una delle tante frasi celebri di, un campione che ha fatto anche dell’arroganza un marchio di fabbrica., un fuoriclasse dell’area di rigore ma non solo. Perché Ibra, nella sua lunga e vincente carriera, ha sempre saputo unire tecnica, fisico, senso del gol, agilità e capacità di realizzare delle vere e proprie magie. Sono celebri i suoi gesti acrobatici, come il “colpo dello scorpione”, dovuti ad un passato nel taekwondo. La sensazione che si ha quando lo si ammira giocare è che non ci sia nessuno come lui. Difficile paragonarlo a qualcuno, più facile invece sentire molti nomi accostati a lui. Ma nessuno di questi presunti “nuovi Ibra” sarà mai come quello vero.Zlatan è unico e a 37 anni può ancora fare la differenza in ogni campionato. Basta vedere cosa fa ora a Los Angeles,. Va bene, non sarà più l’Ibra devastante che abbiamo conosciuto in Europa, anche perché in campo si muove molto meno, ma i suoi colpi e i suoi gol sono gli stessi degli anni migliori.Tornando al discorso sull’arroganza, Ibrahimovic ha da poco sfondato il muro dei. Sì, 500. E dopo aver siglato il cinquecentesimo gol, l’attaccante svedese ha dichiarato. Frase arrogante sì, ma come dargli torto? L’arroganza di Ibra, spesso eccessiva, è altrettanto spesso giustificata dai suoi numeri, sempre eccellenti.Cosa ci sarà nel futuro di Ibra? Principalmente tre strade., club egiziano del multimiliardario saudita Turki al-Sheikh, che avrebbe offerto allo svedese un contratto faraonico. Le altre due strade sono legate alla sfera affettiva.nella città dove è cresciuto e dove ha iniziato a tirare i primi calci. Questa è una sfida che stuzzica Ibrahimovic poiché in tre stagioni trascorse col Malmo non ha mai vinto il campionato svedese., che potrebbe tornare in Italia da gennaio a giugno in un’operazione stile Beckham.Per il momento l'ex attaccante di Inter e Juventus pensa solo al presente, ha un contratto con i Galaxy fino al dicembre 2019 e proverà a scrivere la storia anche negli States, a suon di gol e di trofei, come è abituato a fare. Perché, difficile trovare delle vie di mezzo.