. E pur mantenendo la presidenza onoraria per i prossimi tre anni, chiude di fatto un'avventura nel mondo del calcio che lo ha visto spiccare come figura dirigenziale di livello europeo., legati da un'ambizione di oltrepassare i limiti che in una prima fase è stata sfida vincente ma successivamente si è trasformata in peso troppo gravoso da reggere. E a dirla tutta, il suo addio non avviene nemmeno nel migliore dei modi, dato cheche in tempo recente si sono avvicinati al mondo del calcio. Si muove rapace in cerca di affari e soprattutto mostra una certa passione per la multiproprietà.in Premier League, prima che decidesse di mettersi in proprio per fare shopping di club tra Europa e Sud America., società la cui squadra milita nella seconda divisione belga,che appartiene alla nobiltà del calcio brasiliano.(radunati sotto l'ombrello della Eagles Football Holdings Limited) e rappresenta un salto di qualità. Perché si tratta di un club che appartiene a una delle cinque leghe principali europee, e che a differenza del Crystal Palace è totalmente sotto il controllo della holding. E soprattutto perché, a cui è succeduto un declino lento ma fin qui costante. Nel curriculum di acquisizioni di Textor c'è spazio anche per una che non è andata a buon fine: quella del Benfica, in Portogallo. Cosa voglia fare lo statunitense con questa lista di club, è tutto da vedere. Un'idea ce la saremmo fatta e è legata alla(Premier League e Ligue 1 sono già lì a disposizione), con passaggio intermedio in una lega di sviluppo qual è quella belga. Il tempo dirà.. Che ha provato a ritardare per quanto possibile l'arrivo di questo momento, o di garantire una successione dinastica col passaggio del club nelle mani del figlio Alexandre. Ma infine si è dovuto, dapprima nella proprietà (passata già da quasi un anno nelle mani di Textor) e adesso nella conduzione dirigenziale. E a giudicare dai tentennamenti c'è da pensare che anche in extremis Aulas avrebbe preferito una soluzione diversa. Qualcosa di maggiormente in linea con l'eredità di una presidenza che ha trasformato un club di discreta tradizione in una forza del calcio europeo. È stato, fra la stagione 2001-02 e la 2007-08. Fino a quel momento i Gones non avevano mai vinto il campionato. Invece nel primo decennio del nuovo secolo hanno invece vissuto un momento di splendore internazionale che ha trovato anche un riconoscimento di natura politica:. Il Lione di Aulas venne ammesso assieme a altri tre club (Arsenal, Bayer Leverkusen e Valencia) nel 2002, quando i soci fondatori decisero di allargare da 14 a 18 la membership., poco prima che la compagine decidesse di sciogliersi per confluire nell'Eurepean Club Association (ECA).avrebbe messo in secondo piano il suo potere sia in Francia che all'estero. Lo smorzarsi della parabola del Lione pluricampione ha fatto il resto., come è stato nel caso della Juventus in Italia e come forse si appresta a essere anche in Bundesliga col Bayern Monaco e nella stessa Ligue1 col PSG. E assieme al Lione è declinata la parabola del suo presidente, che sognava in grande avendo innanzi gli scenari europei e invece si è ritrovato progressivamente in retrovia anche nel calcio nazionale.. È stato un grandissimo dirigente, è uscito di scena come un presidente qualsiasi. Cose che capitano.@pippoevai