L'Atletico Madrid ci ha provato in estate, ricevendo il 'no' della Fiorentina. L'asta per Nikola Milenkovic è appena iniziata e - come riportato da Il Corriere dello Sport - sulle tracce del giocatore, oltre alla Juventus, c'è anche il Manchester United, che negli scorsi mesi ha visionato da vicino il difensore centrale serbo che Pioli schiera sulla fascia destra. I quaranta milioni di euro dei Colchoneros non sono bastati, ne serviranno cinquanta. Anche il Manchester City sta analizzando il profilo del classe '97, attento agli sviluppi della vicenda.