L’Unione nazionale consumatori ha fatto un’indagine che ha registratoQuest’estate porterà una lista di rincari piuttosto importante per gli italiani, per quanto riguarda viaggi e vacanze. Grazie all’indagine dell’Unione nazionale consumatori sui cambiamenti dei prezzi di luglio, si può notare un netto innalzamento dei. Purtroppo,rispetto ai mesi precedenti che già registravano continui aumenti.Invece per quanto riguarda i. "Questi dati attestano l'urgenza di intervenire sull'inflazione e sul caro vacanze, ad esempio vietando l'uso di algoritmi per aumentare i prezzi, a cominciare da quelli dei voli", sostiene l'organizzazione.E non solo, perché l’associazione dei consumatori ha anche segnalato aumenti annui rispetto a luglio 2022 guidati da alcuni prodotti base dell’alimentazione.Nel protocollo anti-inflazione, aggiunge l'UNC, "non solo manca un elenco dei beni per i quali chiedere alle aziende di distribuzione e ai produttori un'azione di contenimento dei prezzi, lasciando la selezione degli articoli al loro buon cuore, purché nell'ambito di quelli del carrello della spesa, di quelli di prima necessità e dei prodotti per l'infanzia e ad esclusione degli alcolici, ma l'impegno non è a ridurre i prezzi ma solo a non aumentare quelli degli articoli sui quali vorranno gentilmente impegnarsi".