RB Lipsia a porte chiuse. Le autorità della Sassonia hanno stabilito che le squadre di questo Lander, compreso quindi il team Red Bull, debbano giocare a porte chiuse a causa dell'aumento dei contagi da Covid 19. A questa decisione il Lipsia ha deciso di rispondere con un comunicatoi. "Comprendiamo che ogni sforzo debba essere fatto per cercare di fermare l'incremento dei contagi da coronavirus. Ma ciò che davvero non capiamo è perché il governo della Sassonia abbia permesso che la situazione arrivasse a questo punto. Il più alto tasso di contagi fra tutti gli stati federali, in combinazione con il più basso tasso di vaccinazioni sono la prova che i politici della Sassonia non sono ancora riusciti ad attuare dei concetti validi per controllare effettivamente la pandemia".