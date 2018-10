"Quando i soliti trogloditi urlavano 'maiale' a Ancelotti, forse Allegri era ancora distratto dalla lettura dei trofei che ha vinto in carriera il coach del Napoli". Così, Raffaele Auriemma, noto giornalista tifoso del Napoli, si è espresso sui social, commentando la replica di Allegri alle domande in conferenza stampa, dove ha affermato di non aver prestato attenzione ai cori rivolti dai tifosi bianconeri all'indirizzo del collega Ancelotti.