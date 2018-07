Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato anche di Darmian: "Napoli-Sabaly? Siamo in una situazione di stallo perché il ragazzo avendo avuto questa distorsione al ginocchio durante i Mondiali, che gli ha procurato uno stiramento al collaterale, ora sta effettuando le cure necessarie. Aveva bisogno di un mese, son passati 15 giorni, ce ne vorranno altri 15 per ricominciare ad allenarsi. Ora il Napoli sta riflettendo se aspettare queste due settimane e poi prenderlo o andare su un altro profilo, cosa complicata in questo momento in quanto Darmian è della Juve, Vrsaljko è dell’Inter, Lainer resta difficile".