E' bufera in casa Tottenham: non basta la situazione delicata sia in Premier che in Champions e la traballante panchina di Pochettino, a spaventare gli Spurs sono soprattutto le complicate situazioni di alcuni suoi calciatori scontenti dell'aria che tira a Londra. Tra questi c'è Serge Aurier che approfitta della pausa nazionali per rilasciare dichiarazioni al vetriolo come riportato dal Sun: "La scorsa estate sono stato vicino a lasciare il Tottenham; volevo andarmene, per me non era normale non essere in campo ma naturalmente è l'allenatore che decide. Il desiderio di partire penso che, in certi circostanze, sia normale".

Per il francese solo 3 presenze in questa stagione e 8 nella scorsa, troppo poco perché, come ammette lui stesso: "Sono un giocatore della nazionale e non ho più vent'anni, devo giocare per essere felice".



Possibile una sua partenza imminente? Aurier rimane sul vago e non esclude nulla: "Non sono deluso di essere rimasto perché questo mi permetterà di superare me stesso.

Ad oggi la finestra di mercato è chiusa, quindi mi concentro solo sul Tottenham. Vedremo cosa succederà in futuro".