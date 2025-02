Ausilio blinda Frattesi, così l'Inter può convincerlo a rimanere

è stato chiaro con tutto l'ambiente Inter: vuole più spazio. L'ha detto ai dirigenti, ne ha parlato con Inzaghi ed è stato questo il motivo per il quale nella sessione di mercato di gennaio aveva pensato concretamente di lasciare i nerazzurri. La Roma si era fatta avanti strizzando l'occhio al ragazzo nato e cresciuto calcisticamente tra Formello e Trigoria,- L'Inter però crede molto nelle qualità del ragazzo e in società sono convinti che Frattesi possa diventare un elemento importante del nuovo progetto: "nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Mediaset. Il dirigente nerazzurro ha mandato un messaggio al giocatore che però per restare vuole delle garanzie, chiede di giocare di più e avere un ruolo centrale già a partire dalla prossima stagione. Bisogna specificare che Frattesi non si è mai imputato per lasciare l'Inter e il club non intende trattenere il giocatore con la forza, la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro che è la stessa cifra chiesta alla Roma a gennaio.

- A spiegare l'intreccio di gennaio Frattesi-Roma-Inter, è stato l'agente del centrocampista Beppe Riso, che pochi giorni dopo la fine del mercato ha raccontato: "- racconta il procuratore - ma lo volevano sia in Premier League che in Liga. Se fosse andato in porto il suo ritorno in giallorosso,". Uno scambio di centrocampisti che non si è concretizzato ma l'affare potrebbe essere rimesso in piedi in estate, l'Inter non vuole privarsi di Frattesi ma il giocatore chiede più spazio: i prossimi saranno mesi decisivi per il suo futuro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui