Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia del Premio Gentleman il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha parlato del momento della squadra nerazzurra, dello scontro diretto con la Lazio e delle prossime mosse di mercato che partono dal colpo de Vrij passando anche per i riscatti di Joao Cancelo e Rafinha.



POST-SASSUOLO - "Non è stato un bel sabato notte, ma abbiamo spento i telefoni, non abbiamo visto nulla e ci siamo riaggiornati alle 5 per questo risultato che ci apre le porte di questa bellissima finale. Ho ordinato a tutti di spegnere il telefono e sono andato a Bergamo a vedere in serenità Atalanta-Milan, avevo voglia di campo".



ICARDI - "Mauro ha tre anni di contratto con l'Inter: ho sempre detto che la sua situazione non sarebbe cambiata per il piazzamento. Arrivare quarti o quinti cambia qualcosa per l'Inter, ma non per la nostra volontà di proseguire col nostro capitano. Icardi resta, non abbiamo nessuna intenzione di cederlo: la clausola è lì, ha delle scadenze temporali ed è valida solo per l'estero. Finché c'è, possono anche parlare con lui ma non con noi".



CANCELO E RAFINHA - "Qui i tempi sono stretti. Non si tratta di decisioni tecniche, non abbiamo nessun dubbio e i dubbi, semmai, li hanno avuti gli altri. Dal punto di vista economico, invece, affronteremo una partita diversa alla fine del campionato.



SU DE VRIJ - "Abbiamo avvisato la Lazio a marzo con un comunicato fatto a regola d'arte. Forse avrei potuto chiamare Tare, ma abbiamo depositato il contratto poco dopo e da allora de Vrij non ha fatto mancare il suo apporto. Se il direttore sportivo della Lazio vuole andare a verificare quando questo è successo è tutto scritto e da allora de Vrij non è stato solo un ottimo difensore ma ho visto che ha fatto anche l'attaccante e il portiere".



ALLO STADIO PER ATALANTA-MILAN - "Ieri ho spento il telefono e l'ho riacceso alle 5 quando abbiamo letto il risultato del Crotone. Poi avevo voglia di vedere un po' di calcio e sono andato a vedere Atalanta-Milan. Ilicic? Volevo solo vedere del bel calcio e mi sono organizzato con Baccin (il vice ds).