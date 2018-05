Parlando ancora a margine del Premio Gentleman, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio si è soffermato ai microfoni di Sportmediaset per parlare ancora del futuro del club: "Al di là di arrivare quarti o quinti, rimane la crescita della squadra in una stagione difficile. Icardi? Che sia Champions o no, ha un progetto con noi, non è il piazzamento che determinerà il nostro futuro con lui. Dopo il 21 maggio si parlerà di altro, ci siederemo attorno a un tavolo con lui. Con la Champions avremo qualche possibilità economica in più, ma non saranno stravolgimenti importanti".