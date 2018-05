Parlando a margine del Premio Gentleman, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha confermato Luciano Spalletti anche per il futuro: "Il nostro futuro è assolutamente legato a lui. Non va ribadito ogni volta, ma se c’è bisogno lo faccio - ha spiegato ieri il direttore sportivo nerazzurro. Dopo il 21 ci siederemo a un tavolo con Spalletti e parleremo della prossima stagione con la prospettiva di fare un nuovo contratto più lungo. Per il bene dell'Inter deve restare perché lo ritengo un ottimo allenatore, se non il migliore d’Italia".