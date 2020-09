Nel prepartita della sfida contro la Fiorentina il ds dell'Inter, Piero Ausilio ha bluffato sulla situazione legata a Milan Skriniar dicendo che il centrale slovacco non è sul mercato. Nel frattempo però è documentata e non morta la trattativa che vede il Tottenham interessata al difensore al punto che intermediari e dirigenti degli Spurs sono ancora a Milano per provare a chiudere una trattativa che resta tutt'altro che semplice da sbrogliare, ma ancora viva.