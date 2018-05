Yann Karamoh ha convinto l'Inter nonostante il ridotto minutaggio avuto a disposizione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il talentino francese dovrebbe rimanere all'Inter anche la prossima stagione.



“Piero Ausilio e Luciano Spalletti ci hanno messo pochi secondi l’altro giorno a valutare la «pagella» di Yann Karamoh. «Confermato! Resta con noi». E a meno di offerte clamorose, irrinunciabili per intenderci, sarà proprio così. Una promozione guadagnata spiccioli di gara dopo spiccioli di gara, fino ai 25’ circa dell’Olimpico laziale, la gara che ha riportato l’Inter nell’Europa che conta dopo un digiuno di sei anni. Impatto importante, giocate decisive, personalità e coraggio: ecco in sintesi la prestazione a Roma del 19enne talento francese nato in Costa D’Avorio. Complessivamente 16 presenze, solo quattro volte titolare, un gol fondamentale nel 2-1 interno al Bologna”.