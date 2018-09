L'Inter ricorda Pierluigi Casiraghi, storico osservatore dell'Inter scomparso nel corso della passata stagione. E per celebrarlo è intervenuto ai microfoni di Inter Tv il direttore sportivo Piero Ausilio: "La crescita di un ragazzo passa attraverso il confronto, come allenarsi durante la settimana con i compagni. Si dice sempre che allenarsi con quelli bravi aiuta a migliorarsi, perché la qualità è più alta e si possono rubare segreti, anche a giocatori che arrivano da un'altra cultura. Questo è un modo per arricchire il proprio bagaglio sia tecnico che mentale".



PROGETTO PARTITO CON MORATTI - "All'Inter il rapporto giovani-società è stato basato sull'esperienza, il club crede nel settore giovanile. E' un lavoro che parte dalla prima gestione Moratti e si è sviluppato attraverso gli investimenti, la scelta dei calciatori, la valorizzazione delle strutture, la ricerca dei migliori allenatori e del miglior management per il settore giovanile, che ha sempre caratterizzato il lavoro dell'Inter da Moratti a Thohir e oggi con Suning".



L'INTER CI CREDE - "Ci si crede ed è doveroso, visti i risultati del settore giovanile sia sul campo sia nella scoperta di calciatori. Molti di loro che hanno avuto la fortuna di crescere qui, oggi possono essere protagonisti sia in Italia sia all'estero".