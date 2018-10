A Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio di Psv-Inter, ha parlato il direttore sportivo nerazzurro"Dobbiamo avere la consapevolezza di avere una buona squadra. Lo abbiamo dimostrato in queste partite e oggi dobbiamo confermarci, penso che i ragazzi siano pronti. Sono tutti internazionali, che hanno giocato i Mondiali. Loro sono molto forti, servirà una grande Inter - dice il ds nerazzurro -. Davanti hanno i giocatori migliori, come Lozano, De Jong, Pereiro... tutti ragazzi con qualità, di livello internazionale. Tutto il Psv va affrontato col giusto piglio, vincendo i duelli in tutte le posizioni".