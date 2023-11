è stato ospite di Radio Serie A e si è soffermato su diversi argomenti, a partire dalla, oggetto della forte contestazione da parte dei tifosi nerazzurri in occasione dell’ultimo match di campionato contro la Roma. "Preferisco non parlare di un giocatore che è di un'altra società, non l'ho mai fatto in questi mesi.: con lui abbiamo vinto uno Scudetto, ci ha portato una plusvalenza importante, e abbiamo perso due finali.Per me è un capitolo chiuso dall'8 luglio. L’ultima telefonata? Fu una chiamata decisa, ma nulla particolare. Dissi a Romelu quello che pensavo, dopo un po' di tempo che non riuscivo a sentirlo".- Ausilio è tornato ad affrontare anche il capitolo, che pure dalla cerimonia del Pallone d’oro di lunedì ha ribadito il suo desiderio di rimanere all’Inter. Sul suo arrivo a Milano, il ds nerazzurro ha svelato un retroscena di mercato: "Quando prendi un aereo e vai lì a tentare l'1% in una situazione compromessa al 99% rischi di fare brutta figura, ma furono 4 giorni pazzeschi. Mancava solo l'accordo con l'Atletico, c'era una clausola che per fortuna Lautaro non voleva esercitare e lì facemmo un grande lavoro di squadra.Una volta chiuso tutto, ci fu una partita disastrosa, perché lui fece 3 gol e un rigore procurato quella sera. Ci sedemmo di nuovo al tavolo il giorno dopo e lo pagammo qualcosa in più, ma riuscimmo a portarlo a casa".Sull'arrivo di: "La prima volta che ci ho pensato?Venne preso Dzeko dalla Roma, ma ci mancava il secondo attaccante per completare il reparto con Lautaro., che approfitto per ricordare. Avevamo quasi definito tutto, ma la domenica precedente l'incontro definitivo si fece male al ginocchio e dovemmo cambiare obiettivo., me lo ha ricordato l'altro giorno. Il nostro progetto era finalizzato e mirato su di lui, il vantaggio ce lo siamo presi".- "Un rimpianto nella mia carriera? Non aver preso Fabregas: quando aveva 16 anni, si fece di tutto ma non ci fu la possibilità, perché andò all'Arsenal dal Barcellona".: "Semplice, umile, geniale e pigro.Ha buon gusto per il calcio giocato di qualità e fa star bene tutti. Ha creato un bel gruppo e si vede, i risultati non sono solo frutto della prestazione, ma anche di star bene insieme e di voler condividere tempo e spazi.Marotta credo non abbia mai esonerato un allenatore in 40 anni di calcio, men che meno io. Era un momento di difficoltà, ma sapevamo che serviva la forza dell'unità e anche che fossero spronati, pungolati, con la giusta attenzione alle cose che non andavano. Siamo stati tutti bravi a venirne fuori e a iniziare il cammino pazzesco degli ultimi due mesi che ci ha portato alla qualificazione in Champions, alla finale di Coppa Italia e a Istanbul. Esonero mai preso in considerazione, non è nella cultura dei dirigenti dell'Inter".- Ausilio infine ha parlato del cambio della guardia tra portieri in casa Inter, con la cessione di Onana che ha spalancato le porte all’arrivo di Sommer: "Avevamo bisogno di certezze, se n'era andato anche Handanovic. Si poteva puntare su portieri più giovani, ma Sommer era quello di cui avevamo veramente bisogno e lo sta dimostrando. Quando è arrivato aveva già imparato le parole importanti in italiano per un portiere, un professionista pazzesco".