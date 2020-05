. Perché i nomi, in questo momento, sono tanti, e gli scenari - se possibile - ancora di più.. Il futuro del Toro chiarirà molte delle dinamiche offensive, mettendo al proprio posto (quasi) tutti i tasselli del puzzle. Ausilio è stato chiaro: chi vuole l'argentino deve pagare la clausola da 111 milioni di euro. Parole e musica per ribadire un concetto: l'Inter non è un supermercato, anzi. È un club in costante ascesa, che punta a migliorarsi e, per farlo, vuole trattenere i suoi gioielli.I nerazzurri, tuttavia, sono già al lavoro per rimpiazzare l'eventuale addio del Toro.. Detto di Lautaro, ecco il capitolo: permanenza al 101%, zero dubbi. Capitolo: le parole di oggi di Ausilio hanno spiazzato un po' tutti ("puntiamo su di lui in questi mesi anche per dare una valutazione complessiva del ragazzo. Ha la possibilità di dimostrare il suo valore. Dite tutti che non lo riscatteremo, ma in realtà ci stiamo pensando").. Infine, capitolo: da sottolineare le parole sul giovane gioiello: "Valuteremo se ha senso fare esperienza e al massimo penseremo a un quarto attaccante". Conte chiede infatti quattro attaccanti su cui fare affidamento per affrontare al meglio le tre competizioni:Ecco dunque che si liberano le prime due caselle: Marotta cercherà soluzioni low-cost o giovani interessanti su cui puntare. Nelle settimane precedenti erano circolati i nomi di, ma Lo scorso sabato vi abbiamo raccontato in esclusiva le mosse nerazzurre , confermate ieri da Ausilio: "Lo conosciamo, ha dei bravissimi agenti che sono forti e molto importanti in Brasile.".Arriviamo infine all'asterisco più importante, quello dell'eventuale sostituto di Lautaro Martinez. Una cosa è certa:. Ausilio, in merito al centravanti del Lipsia, è stato chiaro: "Non arriverà. Ci sono molti motivi e sono vari. Ha una clausola, è vero, ma conosco le sue motivazioni e l'anno prossimo non sarà all'Inter". Probabile, per il tedesco, un trasferimento al Liverpool. Diversa la situazione per, per il quale". Molto dipenderà dall'eventuale cessione di Lautaro, dalle cifre guadagnate e dalle tempistiche. Ausilio ha provato a fare chiarezza, ma il futuro dell'attacco è ancora (quasi) tutto da scoprire.