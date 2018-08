Intervistato da Sky Sport, il ds dell'inter Piero Ausilio si è così espresso sullo stato attuale dell'Inter: "Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e quanto era stato concordato con l'allenatore. Abbiamo allestito una squadra a nostro avviso attrezzata. Considero un infortunio la sconfitta contro il Sassuolo. Una sconfitta ci può stare, ma questo non vuol dire che venga messa minimamente in discussione la qualità di questa squadra. Il mercato? E' finito prima, è stata una bella cosa".



SUL MERCATO IN USCITA - "Non dipende da noi. Pensiamo che ci sia anche spazio per Joao Mario: nessuno l'ha messo alla porta, sono arrivate delle offerte perché anche lui avrebbe gradito. Però è contento qui, lo vedo mentre si allena".



SU QUANTO L'INTER E' STATA VICINA A MODRIC - "Chi?".



SULL'ASSALTO A GENNAIO - "No, guardate, noi siamo contenti della nostra squadra. Siamo al completo".