Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a margine della cerimonia di intitolazione del liceo sportivo Brera-Lagrange alla memoria di Mauro Bellugi: "Mi ritengo fortunato ad averlo conosciuto, mi ha trasmesso davvero tanto. Mi è capitato di vederlo fuori dal campo per qualche cena, mi bastonava a scopa; quando ci ho giocato non sono stato alla sua altezza. Oggi sono qui per dare il mio contributo con una presenzaSulla sfida di ieri contro il Napoli: "​Non poteva andare meglio.anche perché i grandi successi passano attraverso sofferenza, carattere e rafforzamento di certe convinzioni che abbiamo".