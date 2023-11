Il direttore sportivo dell’Interè stato ospite di Radio Serie A e si è soffermato su diversi argomenti, tra cui tanti aneddoti sulla sua carriera, dalla conclusione del suo percorso da calciatore alla Pro Sesto al fortissimo legame col club nerazzurro: "facendo step che mi hanno formato e reso più forte.- Gli inizi: "Ho finito gli studi velocemente nel '98, poi sono arrivato a discutere la tesi in giurisprudenza nel 2005 sotto minaccia perché avevo già iniziato a lavorare all'Inter. A 16 anni ero in prima squadra all Pro Sesto, poi ho avuto una serie di interventi chirurgici e ho smesso.Dopo i primi interventi provi a rientrare, a far di tutto, perché è il tuo sogno. Ti ammazzi di lavoro e fisioterapia, poi lo capisci... Quando entri in campo e arrivi sempre un secondo dopo e l'altro ti mangia in testa, è meglio fermarsi. Fare il calciatore a livello amatoriale non mi interessava, voglio fare sempre cose ai massimi livelli e ho deciso di laurearmi in giurisprudenza e poi ho iniziato a lavorare da dirigente".- "ci sono stati momenti di sconforto, ma sono situazioni che è anche giusto vivere perché ti rendono più forte e responsabilizzato. Com’è iniziata la mia esperienza all’Inter? Ci fu una trattativa anche lì con il responsabile del settore giovanile di allora. Volevano iniziassi a tempo pieno, ma a me mancava un esame e riuscì a vincere la trattativa per un periodo part time di 6 mesi con 4 ore solo al pomeriggio, che poi si trasformavano sempre in 8-10. Ho passato tantissime serate a Interello con il custode che veniva a darmi un panino, ma non mi è mai pesato.Da lì ho iniziato a seguire la prima squadra. Devo tantissimo a Moratti perché mi ha fatto entrare all'Inter e mi ha permesso di crescere. Il vero cambiamento è arrivato con Thohir, che mi ha dato incarico da direttore sportivo. Poi sono stati momenti difficili, ma è stato importante avere la fiducia della famiglia Zhang e di Steven, che non è arrivato subito. Dal suo arrivo a Milano è iniziato un nuovo percorso e ho sentito nuova fiducia".- Sul rapporto con: "Siamo una bella coppia, funziona perché c'è rispetto.Penso che sia intervenuto per dire "no" su un calciatore un paio di volte in questi 5 anni, ma solo perché magari già conosceva il calciatore o aspetti caratteriali che io non conoscevo. Ti lascia lavorare, poi ci si confronta. Permette al direttore sportivo di concentrarsi proprio sul suo lavoro, perché io non ho tempo e voglia di concentrarmi sui rapporti, la comunicazione e altro. Mi concentro sull'allenatore, calciatori e incontri con gli agenti con un'attenzione al 100%, senza perdere concentrazione in cose che non sono mie".- Infine, un parere su Steven Zhang: "C'è un'idea sbagliata su di lui. Dal punto di vista tecnico magari non è uno di quei presidente che può esprimere un giudizio sulle qualità di un giocatore e questa è una grandissima cosa, perché dirigenti e allenatore possono fare il loro mestiere.Lui guarda subito oltre, la sua preoccupazione era: ok, chi mettiamo al posto di Skriniar? E' un imprenditore, ha una visione molto ampia. Ti lascia fare il tuo, ti fa sentire tranquillo e sicuro".