Colpo in arrivo per Austin Fc. La franchigia della MLS, che ha Matthew McConaughey tra i proprietari, è a un passo da Sebastian Driussi, fresco di rescissione con lo Zenit San Pietroburgo. Ex River Plate, ha segnato 23 gol in 138 partite coi russi, dopo aver realizzato 27 gol coi Millonarios.