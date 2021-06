ha fatto il suo debutto al Q2Stadium, la sua nuova casa, inaugurata nella sfida, terminata 0-0 contro. Se in campo, in termini di risultato, non c'è stato spettacolo, prima dell'inizio del match è stato uno dei proprietari della franchigia neroverde a rubare la scena: codino, occhiale da sole, abito verde, camicia nera e tamburo da capo tribù, Matthewè stato il capo curva dei texani. Vedere per credere.