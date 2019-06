90+5' Goal Italy. The Europeans steal it at the death. 1-2 #AUSITA — Matildas (@TheMatildas) June 9, 2019

Se il gol di Barbara Bonansea ha scatenato la gioia degli appassionati italiani, lo stesso non si può dire per l'Australia. La vittoria in extremis della Nazionale femminile guidata da Milena Bertolini ha ribaltato i pronostici della vigilia, con le ragazze della ct ​Milicic date come grandi favorite sulla carta. A Valenciennes, la rimonta azzurra ha invertito le gerarchie, provocando l'ira delle australiane. Il commento della pagina ufficiale della Nazionale australiana femminile, infatti, recita: "​90'+5' Goal Italia.. 1-2 #AUSITA". Che dire, una bella rivincita per il nostro paese, il cui campionato - in Australia - viene considerato 'di livello non sufficientemente alto'.