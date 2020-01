Prima il fumo causato dagli incendi, poi la pioggia. Non c'è pace per l'Open d'Australia, primo torneo stagionale del grande slam al via lunedì a Melbourne. Infatti sono stati rimandati diversi match di qualificazione: già eliminati gli italiani Alessandro Giannessi e Federico Gaio. Maria Sharapova ha dovuto interrompere il proprio incontro-dimostrazione di beneficenza.



Oggi Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas saranno in campo alla Laver Arena di Melbourne per "Rally for Relief", un evento organizzato per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa australiana.

Intanto ad Auckland in Nuova Zelanda sono usciti al secondo turno Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Fabio Fognini.